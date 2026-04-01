Tránsito informa cambios en la atención por Semana Santa

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa que los días jueves 2 y viernes 3 de abril no habrá atención al público en las oficinas de Transporte Público y Licencias.

La medida se enmarca en el esquema de funcionamiento dispuesto por Semana Santa, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con anticipación cualquier gestión vinculada a estos servicios.

La atención se retomará con normalidad el día sábado.