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Guale

Tránsito informa cambios en la atención por Semana Santa

Las oficinas de Transporte Público y Licencias permanecerán cerradas durante dos días. Se solicita a los vecinos prever sus trámites.

1 Abr, 2026, 18:52 PM

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa que los días jueves 2 y viernes 3 de abril no habrá atención al público en las oficinas de Transporte Público y Licencias.

 

La medida se enmarca en el esquema de funcionamiento dispuesto por Semana Santa, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con anticipación cualquier gestión vinculada a estos servicios.

 

La atención se retomará con normalidad el día sábado.

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