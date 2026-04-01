Tránsito informa cambios en la atención por Semana Santa

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa que los días jueves 2 y viernes 3 de abril no habrá atención al público en las oficinas de Transporte Público y Licencias.
La medida se enmarca en el esquema de funcionamiento dispuesto por Semana Santa, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con anticipación cualquier gestión vinculada a estos servicios.
La atención se retomará con normalidad el día sábado.
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