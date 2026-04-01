ATENCIÓN: Puente Zárate-Brazo Largo cortado por choque de camiones

Un siniestro vial entre dos camiones se registró a la altura del km 110 de la autovía de Ruta Nacional N°12, sobre el puente General Urquiza.

En el lugar trabaja personal de bomberos de Zárate, Seguridad Vial, Gendarmería y ambulancias de emergencias.

Ambas manos del puente se encuentran cortadas.

Al menos tres personas habrían resultado con heridas diversas, siendo trasladadas por emergencias de Zárate.

Grúas pesadas trabajan en el lugar para retirar al camión de una empresa de Buenos Aires que quedó "colgado e incrustado" en las barandas del puente.

En el inicio del fin de semana largo, las filas de vehículos, en ambos sentidos, son de varios kilómetros

Temas SINIESTRO VIAL