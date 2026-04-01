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Guale SINIESTRO VIAL

ATENCIÓN: Puente Zárate-Brazo Largo cortado por choque de camiones

En el siniestro trabajan bomberos de Zárate. Ambas manos del puente General Urquiza, en la Ruta Nacional 12, están cortadas.

1 Abr, 2026, 17:33 PM

Un siniestro vial entre dos camiones se registró a la altura del km 110 de la autovía de Ruta Nacional N°12, sobre el puente General Urquiza.

 

En el lugar trabaja personal de bomberos de Zárate, Seguridad Vial, Gendarmería y ambulancias de emergencias.

Ambas manos del puente se encuentran cortadas.

 

Al menos tres personas habrían resultado con heridas diversas, siendo trasladadas por emergencias de Zárate.

 

Grúas pesadas trabajan en el lugar para retirar al camión de una empresa de Buenos Aires que quedó "colgado e incrustado" en las barandas del puente.

 

En el inicio del fin de semana largo, las filas de vehículos, en ambos sentidos, son de varios kilómetros

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