Saber cómo actuar en emergencias salva vidas: se realizaron capacitaciones en RCP y DEA

Este jueves se realizaron dos capacitaciones en el Hospital Centenario, a través de la coordinación del Comité de Docencia y Capacitación, en conjunto con las áreas de Departamento en Gestión de Riesgo y Bioseguridad, Consultorio Externo, Enfermería y Salud Mental.

En primera instancia, en el Aula 1 se llevó a cabo a cabo una jornada RCP Y DEA, destinada al personal de Seguridad y a los camilleros.

La misma está a cargo del Lic. en Enfermería Maximiliano Silva, junto al enfermero Nicolás Carmona, y contaron con el acompañamiento de Jorge Arce y Salomé Horst.

Vale destacar que el Hospital Centenario incorporó un DEA de entrenamiento para realizar este tipo de formaciones, que se extenderá a lo largo del año a trabajadores de distintas áreas. De esta manera, al contar con dos dispositivos DEA (ubicados uno en cada edificio) y con el personal capacitado para utilizarlos, la institución se consolida como un espacio cardio-protegido.

Minutos más tarde en el Auditorio, tuvo lugar la Capacitación Manejo de la Urgencia Cardiopulmonar, que contó con los disertantes Lic. Pablo López y Lic. Claudio Marín y fue destinada al personal de Enfermería de la Sala de Salud Mental.