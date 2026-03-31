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Guale CAPACITACIONES

Saber cómo actuar en emergencias salva vidas: se realizaron capacitaciones en RCP y DEA

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) son maniobras fundamentales para salvar vidas ante un paro cardíaco.

31 Mar, 2026, 19:33 PM

Este jueves se realizaron dos capacitaciones en el Hospital Centenario, a través de la coordinación del Comité de Docencia y Capacitación, en conjunto con las áreas de Departamento en Gestión de Riesgo y Bioseguridad, Consultorio Externo, Enfermería y Salud Mental.

 

En primera instancia, en el Aula 1 se llevó a cabo a cabo una jornada RCP Y DEA, destinada al personal de Seguridad y a los camilleros.

 

La misma está a cargo del Lic. en Enfermería Maximiliano Silva, junto al enfermero Nicolás Carmona, y contaron con el acompañamiento de Jorge Arce y Salomé Horst.

 

Vale destacar que el Hospital Centenario incorporó un DEA de entrenamiento para realizar este tipo de formaciones, que se extenderá a lo largo del año a trabajadores de distintas áreas. De esta manera, al contar con dos dispositivos DEA (ubicados uno en cada edificio) y con el personal capacitado para utilizarlos, la institución se consolida como un espacio cardio-protegido.

 

Minutos más tarde en el Auditorio, tuvo lugar la Capacitación Manejo de la Urgencia Cardiopulmonar, que contó con los disertantes Lic. Pablo López y Lic. Claudio Marín y fue destinada al personal de Enfermería de la Sala de Salud Mental.

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CAPACITACIONES Hospital Centenario JORNADA EMERGENCIAS

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