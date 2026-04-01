Joven profesional de Gualeguaychú realizó la traducción de una obra clásica de la literatura universal

Abigaíl contó en RADIO MÁXIMA que “es la primera traducción de una obra clásica realizada íntegramente en Gualeguaychú y es un orgullo haber sido la encargada de hacerlo”. La joven estudió Traductorado en la Universidad Nacional de La Plata, con especialización en la UBA, y antes había estudiado Inglés durante muchos años en Gualeguaychú.

La editorial tiene base en Londres, y está a cargo de una argentina que se dedicará a la traducción de obras clásicas.

“Se trata una novela publicada originalmente en 1872, una obra muy antigua, un clásico de la literatura de terror y no está el autor para consultarlo”, dijo Abigaíl.

La profesional explicó que “la tarea del traductor es trasladar la fluidez de otra época, de otra cultura, de un autor irlandés al español, así que los desafíos son muchísimos, los traductores tratamos de meternos en la mente del autor para poder expresar sus ideas. Lo que se busca es transmitir la esencia de la manera más fiel posible, ya que entre idiomas no hay una correspondencia del cien por cien. Los traductores terminamos leyendo la obra un montón de veces y también estudiamos al autor”.

Agregó que “tengo un diálogo abierto con el editor, que es el encargado de corregir la obra, y también tengo libertad para trabajar el ritmo que yo quiero, y el manuscrito se envía al corrector, es un trabajo muy enriquecedor. La traducción llevó unos meses, no solo es traducir, sino pulirla, investigar, se considera que un traductor es el lector ideal porque indaga en la mente del autor”.

Además, destacó que “la editorial se basa en traducciones humanas, no se consulta a la inteligencia artificial".

Proyectos

Acerca de su trabajo, Abigaíl contó que “también realizo actividades en grupo con traductores de otras partes del país, es enriquecedor porque el trabajo del traductor muchas veces es solitario”.

Añadió que “hace poquito terminé de traducir otra novela diferente, que nunca había sido traducida antes”.

“Me gustaría en un futuro decir que me dedico exclusivamente a esto. Hay escritores que empezaron como traductores, por ejemplo Borges”, concluyó.