Tragedia en Ruta 136: dos personas fallecidas

El hecho ocurrió a las 10 de la mañana en el kilometro 128 de la Ruta Internacional 136 que une Gualeguaychú y Fray Bentos.

Como primeros datos, surge que falleció una conductora uruguaya de uno de los vehículos y un conductor rosarino del otro auto.

La mujer uruguaya conducía hacia Gualeguaychú, y el conductor rosarino iba camino a Uruguay.

Por otra parte, fueron hospitalizadas la esposa del conductor rosarino que está embarazada, y un menor de edad. Ambos se encuentran en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Trabajan en el lugar, Bomberos Voluntarios, Policía de Entre Ríos, y Gendarmería Nacional.

Temas TRAGEDIA CHOQUE