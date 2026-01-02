 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TRAGEDIA

Tragedia en Ruta 136: dos personas fallecidas

En la mañana de este viernes, alrededor de las 10 hs se produjo una tragedia por choque frontal entre dos vehículos.

2 Ene, 2026, 10:59 AM

El hecho ocurrió a las 10 de la mañana en el kilometro 128 de la Ruta Internacional 136 que une Gualeguaychú y Fray Bentos.

 

Como primeros datos, surge que falleció una conductora uruguaya de uno de los vehículos y un conductor rosarino del otro auto.

 

La mujer uruguaya conducía hacia Gualeguaychú, y el conductor rosarino iba camino a Uruguay.

 

 

 

 

 

Por otra parte, fueron hospitalizadas la esposa del conductor rosarino que está embarazada, y un menor de edad. Ambos se encuentran en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

 

Trabajan en el lugar, Bomberos Voluntarios, Policía de Entre Ríos, y Gendarmería Nacional.

 

 

TRAGEDIA CHOQUE

