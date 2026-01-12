Tráfico interrumpido en calle Maipú por trabajos de reconstrucción en el cuartel de Bomberos

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, puso en marcha este lunes un plan de recuperación integral del acceso principal al destacamento de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, con tareas de demolición, saneamiento de bases y posterior hormigonado.

El operativo se desarrolla en el frente del cuartel ubicado sobre calle Maipú, donde la estructura presentaba fisuras profundas y paños fracturados que dificultaban la salida de autobombas y unidades pesadas.

Para resolver esa situación se ejecuta la reconstrucción completa de la rampa de ingreso y egreso, junto con trabajos de refacción en el interior del edificio.

Durante la primera jornada se efectuó la rotura total de las superficies comprometidas mediante una retroexcavadora equipada con pala frontal y brazo trasero, seguida por el retiro de escombros, barrido general y consolidación del terreno de apoyo.

Esta etapa dejó preparada la base para el vertido de hormigón, previsto para la mañana del martes, con el fin de restituir la continuidad estructural de los sectores intervenidos.

El área operativa permanecerá cerrada hasta el viernes por la tarde, lapso necesario para garantizar el fraguado adecuado del material.

Por estos trabajos, el tránsito sobre Maipú, entre Bolívar y Andrade, estará interrumpido tanto lunes como martes para permitir el despliegue seguro de maquinaria y personal.

La semana próxima el cronograma se trasladará a la segunda salida del establecimiento, donde se aplicará un esquema de obra similar.

Municipalidad de Gualeguaychú