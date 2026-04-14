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Guale PERROS Y GATOS

Más de 75 perros y gatos recibieron la vacuna antirrábica en una jornada gratuita

La iniciativa, impulsada por la UNER y el Gobierno municipal, continúa reforzando la salud pública, previniendo enfermedades y consolidando una política ambiental sostenida en la ciudad.

14 Abr, 2026, 16:44 PM

El lunes 13 de abril se desarrolló una jornada de vacunación antirrábica gratuita en la Facultad de Bromatología de la UNER, donde la carrera de Veterinaria encabezó el operativo con el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú. La actividad alcanzó a más de 75 animales, entre perros y gatos.

 

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Segurida Alimentaria destacaron la importancia de sostener este tipo de acciones en el tiempo. “Las campañas de vacunación no solo protegen a los animales, sino que son una herramienta clave para el cuidado del ambiente y la salud de la sociedad. Desde el Gobierno municipal entendemos que estas políticas preventivas son fundamentales y por eso acompañamos y fortalecemos cada instancia de trabajo conjunto”, afirmó la subsecretaria Ivana Zecca.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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