Suicidio: consideran “alarmante” la situación y concejales de Gualeguaychú proponen un programa de asistencia

“Alguien cuando va a pedir ayuda, es porque está muy cercano a intentar suicidio, por eso es importante la capacitación”, expresó la concejal Micaela Rodríguez, en RADIO MÁXIMA.

En este sentido, también se considera necesario brindar capacitación al personal de centros de atención primaria para complementar el trabajo que realizan los profesionales desde el Hospital local.

Los principales destinatarios del programa son adolescentes y pacientes adultos. “Se promueven las charlas para la prevención de casos. Queremos sacar este mito de que no podemos hablar del suicidio”, manifestó Rodríguez.

Respecto a la situación actual frente a la problemática señaló que “el índice de casos en Entre Ríos, sin dudas es el más alto en toda la Argentina y todo eso nos llevó a preguntar e investigar. Fuimos obteniendo información y armamos el proyecto. La situación es alarmante”, describió la concejal.

“Proponemos que la primera persona que atiende, pueda detectar los casos y derivar con un psicólogo. Que no haya que sacar turno. Estas situaciones no tienen un tiempo de espera”, indicó.

Se analiza además, organizar las funciones mediante un protocolo específico de abordaje.