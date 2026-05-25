Fiesta del 25: se conocen los ganadores de los concursos

Luego de una jornada donde miles de vecinos y visitantes recorrieron todas las instalaciones del Parque de la Estación e hicieron de la edición 2026 una de las Fiestas del 25 de Mayo más concurrida, los festejos patrios culminaron con uno de los momentos más esperados: la elección de los mejores puestos (en las categorías “Pulpería” como “Libre”) y cuál fue el curso que se adjudicó el concurso de la “Mejor Empanada”, tanto en la variante dulce como salada.

Luego de la deliberación del jurado especialista en el tema, el primer lugar en los puestos “Libre” el premio quedó en manos del N°26 “Todo está como era entonces”, de 5to año de la Escuela Privada N° 208 "Profesor José María Ruperto Gelós", perteneciente al Club de Pescadores. El segundo lugar en esta categoría fue para “Azotea Isabel”, de 6to A del Instituto Luis Maria Bettendorff; mientras que el podio se completó con “La Ranchada de Mayo”, de 6to 2da de la Escuela de Educación Técnica N°2 “Presbítero José María Colombo”.

Por otra parte, el primer premio del certamen de puestos en la categoría Pulpería quedó en manos del puesto “Pa’ no irse rengo”, de 5to B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que el segundo lugar fue para también para el Instituto Guadalupe, esta vez para 6to B, que presentó “Flores de Mayo”. Finalmente, el tercer lugar fue para “El fuelle de la Revolución”, un trabajo realizado por los alumnos de 5to A del Colegio La Salle.

Por último, la “Mejor Empanada” fue preparada por 6to A del Instituto Guadalupe, mientras que el segundo premio fue para el Instituto Secundario "Fernando Elgue" y el podio se completó con 5to B del Instituto Agrotécnico.

Temas PREMIOS