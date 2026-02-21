 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLÍTICA

Solidaridad de Michel con altos funcionarios amenazados por narcos

El diputado nacional apoyó a jueces y fiscales federales y al ministro Roncaglia.

21 Feb, 2026, 17:53 PM

El diputado nacional Guillermo Michel hizo conocer su solidaridad con el Juez Federal de Paraná, el Fiscal Ignacio Candiotti y el Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tras conocerse un plan de internos alojados en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, imputados en causas narcos, para matar a altos funcionarios.

 

“Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia”, expresó Michel en su cuenta de X.

 

“También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo”, destacó.

 

Hace unos días Michel declaró en RADIO MÁXIMA que “sin el juez federal y el fiscal federal, Gualeguaychú sería una mini Rosario”.

 

“El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra provincia es clave para la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”, indicó Michel en sus redes sociales.

