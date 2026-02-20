Presentan una novedosa obra teatral sobre Martín Lutero

El guion fue escrito por el pastor René Krueger, bajo el título “Martín Lutero, mis recuerdos”. La obra unipersonal, tiene una duración aproximada de cuarenta minutos.

“Tiene un escenario de la época, que es a pocas semanas antes de la muerte de Lutero, el 18 de febrero de 1546”, comentó. La obra se desarrollará el domingo 1 de marzo, a las 20 horas.

La propuesta recorrerá los momentos hitos de la vida de Lutero. “Él los cuenta como recuerdos personales. Va mostrando libros, láminas, cuadros. La imagen de Lutero varía según quien cuenta su historia.

Krueger comentó que, durante mucho tiempo, se enfrentaron las visiones católicas, con las evangélicas, sobre Lutero.

En estas diferentes visiones, se hablaba de Lutero como un “monje rebelde amenazado por el Papa con la excomulgación, hereje y destructor de la unidad cristiana”. En este contexto, Lutero fue condenado por el emperador Carlos V y se prohibió sus libros, explicó Krueger.

Tras diversos estudios y análisis históricos, la perspectiva sobre Lutero fue variando. “Fueron viendo las causas que impulsaron la reforma y que fue lo que predicó Lutero. Muchas veces se distorsiona la imagen de una persona, diciendo que dijo tal o cual cosa, y no la dijo. Hoy se reconoce a Lutero”, subrayó.

Entre algunos aspectos que se le adjudica a Lutero, fue la iniciativa en la demanda de educación en los niños, y la exigencia a municipios para la incorporación de escuelas oficiales, gratuitas y obligatorias. “La idea de la educación primaria gratuita y obligatoria, nace con Martín Lutero y eso es casi desconocido”, observó.