Volver al origen para crecer: la celebración de Manu Colombo que reunió a figuras del espectáculo en Gualeguaychú

Como ya es tradición, el coach transformó su cumpleaños —que oficialmente celebra el 24— en la entrega anual de diplomas de su escuela de coaching, un espacio que hoy acompaña a miles de personas en procesos personales. La ceremonia fue seguida por un festejo íntimo junto a familiares, alumnos y referentes de los medios.

Entre los invitados estuvieron Mario Massaccesi, uno de los periodistas más importantes del país, y Katie Viqueira, reconocida coach vocal de artistas como Abel Pintos, Tini Stoessel, María Becerra y Duki, entre otros. La amistad con Massaccesi nació en un vivo de redes sociales y luego se consolidó tras coincidir en una entrevista. Con Viqueira mantiene un vínculo cercano y él mismo la define como su consejera en el ámbito mediático.

Tras la celebración del viernes, el grupo decidió extender el encuentro: compartirán todo el fin de semana en un complejo reservado en su totalidad junto a parte del equipo y alumnos de la escuela. Hoy sábado por la noche disfrutarán de una de las últimas noches del Carnaval de Gualeguaychú y previamente recorrerán el Patio de Central para conocer el detrás de escena de la comparsa.

La celebración se da en un momento de fuerte expansión profesional. En diciembre de 2025 presentó su libro Los Hilos Invisibles en el Teatro Lola Membrives con localidades agotadas, con prólogo de la psicóloga chilena Pilar Sordo. En el último año participó en CNN, La Nación +, el programa de Pamela David, el streaming de Telefe, La Casa Streaming y el streaming de Ángel de Brito, entre otros.

En 2026 será el único conferencista convocado para abrir la ponencia de Daniel Goleman, referente mundial en inteligencia emocional, marcando una clara proyección internacional.

Entre raíces y expansión, Colombo volvió a celebrar donde todo comenzó.