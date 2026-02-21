Este sábado, la penúltima noche del Carnaval de Gualeguaychú

El Carnaval del País tendrá este sábado por la noche en el corsódromo de Gualeguaychú la penúltima de las once noches programadas.

El Carnaval vive momentos decisivos para la definición del puntaje final, y en la madrugada de este sábado el primer triunfo fue para la comparsa Marí Marí, del club Central Entrerriano, con la coronación de Mary Ann Morrison como reina de la edición de 2026.

El orden de salida para este sábado es: Ará Yeví (Club Tiro Federal), continua Marí Marí (Club Central Entrerriano), sigue O’ Bahía (Club Pescadores) y cierra Papelitos (Club Juventud Unida).

Las entradas, este sábado se venden desde las 9 de la mañana hasta el cierre en boletería o también, las 24 horas por internet.

Luego, la fiesta continuará con el After Billboard de Carnaval y el show, en vivo, de El Negro Tecla. Vale recordar que, quienes pueden disfrutar el show músical, son aquellas personas que previamente, hayan presenciado el desfile del Carnaval del País.