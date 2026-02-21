Volcó un auto en Ruta 12, Ceibas: 5 personas al hospital Centenario

Este sábado a las 08:30 se tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N.º 12, a la altura de Ceibas, donde un vehículo marca Renault, modelo Clio, conducido por un hombre de 43 años de edad, quien se encontraba acompañado por otras cuatro personas, todos mayores de edad, protagonizó un despiste seguido de vuelco por causas que se tratan de establecer.

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes del rodado fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú, a fin de recibir atención médica y realizar las evaluaciones correspondientes.

En el lugar intervinieron personal de la División Criminalística, personal de la Policía Caminera Brazo Largo, Gendarmería Nacional Argentina, personal de salud del Hospital Eva Duarte, Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos policiales de la comisaría de Ceibas, quienes realizaron las tareas de asistencia, prevención y peritaje correspondientes.