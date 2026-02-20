Gualeguaychú incorporó bodycams y nuevos domos de monitoreo

El Gobierno de Gualeguaychú incorporó herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la seguridad y la transparencia de los operativos que se realizan en la vía pública. Desde el pasado viernes comenzaron a utilizarse cámaras corporales (bodycams) portadas por agentes de Tránsito durante los controles de alcoholemia, mientras que el fin de semana se puso en funcionamiento un centro operativo de monitoreo con nuevos domos de vigilancia.

El responsable de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre, explicó que las bodycams se colocan en la parte frontal del personal que interviene en los operativos y permiten registrar imágenes y audio de lo que ocurre durante los procedimientos. Además, destacó que “esto da transparencia no solamente al operativo en sí, sino también al debido proceso legal, ya que las imágenes y el audio pueden utilizarse como evidencia ante requerimiento judicial competente”, señaló.

El sistema ya se encuentra implementado y es utilizado por personal de Tránsito exclusivamente en controles de alcoholemia, con proyección de extender su uso a otros operativos. La incorporación de estos dispositivos responde a la necesidad de resguardar al personal ante situaciones de violencia vial, hechos vandálicos y conductas temerarias.

Las cámaras corporales incorporadas están diseñadas para registrar video, audio y capturar fotografías en tiempo real, además de contar con un botón de activación rápida que permite enlazar de forma inmediata con el sistema de emergencias 101. Este tipo de dispositivos permite resguardar evidencia digital de manera segura. Los equipos disponen de conectividad Wi-Fi, Bluetooth y 4G, y pueden vincularse a un servidor central para su monitoreo y administración remota. Asimismo, los registros pueden visualizarse localmente a través de software específico o mediante conexión USB, garantizando la trazabilidad y resguardo de la información.

Como parte del refuerzo tecnológico, durante el fin de semana largo funcionó un centro operativo en la oficina de Turismo ubicada en los Obeliscos, desde donde se monitorearon cámaras y domos instalados en puntos estratégicos de la ciudad. Los dispositivos se ubicaron en Ituzaingó y Boulevard De León, frente a los Obeliscos, en Plaza Almeida y en Costanera Sur, permitiendo fortalecer la prevención y el seguimiento del movimiento urbano en zonas de alta circulación.

Durante el resto del año se mantendrán en funcionamiento los domos ubicados en el acceso al puente Méndez Casariego y frente a los Obeliscos de Costanera; además, otros dos serán reubicados en Boulevard Pedro Jurado y Avenida Artigas, y el restante en la intersección de Boulevard Daneri y Urquiza.

Municipalidad de Gualeguaychú