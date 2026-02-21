 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale EXPO MEDIEVAL

Este fin de semana se realiza la 2° Expo Medieval de Entre Ríos

Será hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, en el Anfiteatro. Música celta, combates medievales, mercado temático y actividades para toda la familia.

21 Feb, 2026, 19:39 PM

La Expo Medieval se desarrolla en el Anfiteatro, ubicado en la Costanera del Tiempo, durante tres jornadas, de 16 a 23:30 horas, con la excepción del sábado 21, día en que finalizará a las 21.

 

En caso de lluvia, la actividad no se suspenderá y se trasladará a los Galpones del Puerto, garantizando así su realización.

 

Durante los tres días, el público puede disfrutar de bandas de música celta en dos escenarios, demostraciones de combate medieval a cargo de especialistas y espacios interactivos de softcombat y hardcombat con armas inofensivas, aptos para todas las edades.

 

Además, se puede recorrer un mercado temático con recreacionistas, artesanías, comidas y bebidas inspiradas en la época medieval. La propuesta se completa con juegos de rol en vivo, cosplays, juglares, trovadores e intervenciones artísticas pensadas para disfrutar en familia.

 

La entrada es libre y gratuita.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

EXPO MEDIEVAL GALPONES DEL PUERTO Costanera ACTIVIDADES

