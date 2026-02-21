Este lunes comenzará el recambio de luminarias para hacer de Gualeguaychú una ciudad 100% LED

Este lunes se pondrá en marcha la renovación total del alumbrado público en Gualeguaychú, tras la llegada de más de 8.000 equipos con tecnología LED que arribaron a la ciudad entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Esta intervención marcará el inicio de una transformación estructural del sistema lumínico urbano, al punto tal de hacer de Gualeguaychú una ciudad 100% LED.

El primer cuadrante definido para el reemplazo está delimitado por Rocamora y Primera Junta al este; boulevard Montana al norte; Sarmiento y Alsina, conocida como Avenida Parque, al oeste; y avenida Del Valle al sur.

El esquema operativo incluye área céntrica, sectores residenciales, arterias troncales, espacios recreativos y puntos periféricos.

Cada equipo reemplazará a los antiguos sistemas de sodio, lo que permitirá cubrir la totalidad del ejido con tecnología LED.

La compra de las nuevas luminarias se formalizó a partir de la incorporación del Municipio al programa provincial Entre Ríos LED, iniciativa orientada a sustituir instalaciones antiguas por equipamiento eficiente en distintas localidades entrerrianas.

Para integrarse al plan, el Concejo Deliberante sancionó a fines de octubre una ordenanza promovida por el intendente Mauricio Davico, condición requerida para validar el convenio firmado entre el Gobierno local, la Secretaría de Energía de la provincia y ENERSA.

Ese encuadre normativo estableció condiciones precisas, cronograma y modalidad de financiamiento, lo que permitió la adhesión formal de la ciudad al esquema provincial.

Los artefactos fueron fabricados en China y trasladados por vía marítima hasta el puerto de Concepción del Uruguay. Allí, personal técnico de ENERSA verificó cada unidad y constató la cantidad enviada al país.

En total se contabilizaron 8.150 dispositivos, que luego fueron retirados de los depósitos de la empresa en esa ciudad. El operativo logístico hacia Gualeguaychú demandó tres camiones por viaje para completar el traslado.

El lote se compone de 8.000 luminarias de 100 watts, 100 unidades de 150 watts y 50 farolas de 70 watts. Esta combinación responde a criterios técnicos vinculados con jerarquía vial, configuración urbana y volumen de circulación.

El convenio suscripto el 24 de septiembre pasado en Paraná fija a ENERSA como unidad ejecutora y establece que la Municipalidad afrontará el monto total de la operación, que asciende a 1.265.820.500 pesos, IVA incluido. El desembolso se distribuirá en 18 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y tasa subsidiada por la Provincia. Esta estructura financiera posibilita encarar la inversión sin afectar la estabilidad presupuestaria.

El plan incorpora instancias de formación técnica destinadas al personal municipal, con el objetivo de consolidar capacidades para la conservación y administración del nuevo parque lumínico. También contempla lineamientos para el tratamiento adecuado de los equipos retirados y campañas vinculadas al uso responsable de la energía.

La sustitución del sistema representa una mejora sustancial en términos de modernización, rendimiento energético y protección ambiental. La tecnología LED reduce el consumo eléctrico, optimiza la calidad de la luz y disminuye costos de operación, lo que impacta en las finanzas públicas y en las condiciones de seguridad vial y urbana.

El horizonte se proyecta hacia fines de 2026, cuando la ciudad contará con cobertura íntegra mediante esta tecnología.