Gualeguaychuense de Los Totora, feliz en el Carnaval del País

Sebastián Fernández es el gualeguaychuense que integra la banda de Los Totora.

En el finde largo estuvo en el Carnaval del País y manifestó en MÁXIMA que “tocar en el corsódromo es placer, un orgullo. Yo soy músico y toco afuera, pero al venir a Gualeguaychú me florece el orgullo. Con Los Totora viajamos mucho, así que les dije vamos temprano y les muestro las comparsas”.

“El nivel de las cuatro comparsas está tremendo, he recibido muchos comentarios de gente de afuera”, destacó Sebastián.

El músico de Los Totora es, además, creador de Crew Musical, que realiza asesoría en marketing musical, y es un lugar para proteger y distribuir tu música. Contacto @crew.musical

Temas MÚSICO GUALEGUAYCHUENSE