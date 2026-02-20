El Centro de Desarrollo del Conocimiento brindará talleres de computación en los barrios

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, pone en marcha dos nuevos Talleres de Computación en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar herramientas digitales a vecinos y fortalecer sus oportunidades de formación.

La iniciativa está orientada a personas mayores de 16 años que deseen aprender sobre el manejo básico de la PC, incorporando conocimientos fundamentales para el uso cotidiano de la tecnología, ya sea para el estudio, el trabajo o la realización de trámites digitales.

Uno de los talleres se dictará en el barrio Los Espinillos, en la intersección de Juan B. Justo y Mosto, los días lunes de 9 a 12 h. El segundo espacio funcionará en el barrio Anhelado Sueño, en la intersección de La Rioja y Massaferro, todos los martes en el mismo horario. Ambas propuestas tendrán una duración de tres meses y una frecuencia de una clase semanal; la fecha de inicio será informada al momento de la inscripción.

Durante el cursado, los participantes podrán adquirir herramientas prácticas vinculadas al uso del sistema operativo, procesadores de texto, navegación por internet y otras funciones básicas, promoviendo la autonomía digital y el acceso a nuevas oportunidades.

La inscripción puede realizarse por WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 h. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.