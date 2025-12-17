Abrazo al Hospital: “Hasta ahora hay silencio del Estado”

Débora y Lucía manifestaron en RADIO MÁXIMA que “el hospital tiene 220 enfermeros, de los cuales 60 son de planta, y el resto no recibimos el bono”, y recordaron que piden “apertura de paritarias, salarios dignos y fin de la precarización laboral”.

"Hemos decidido cerrar el año con un abrazo a nuestro Hospital, de manera simbólica. Exigiendo nuevamente lo de siempre, nuestro objetivo siempre va a ser el mismo, abertura de paritarias, salarios dignos, basta de precarización laboral. Queremos hacer este abrazo simbólico en Gualeguaychú y también en otros lugares del departamento", comentó Débora.

La "respuesta" del Estado

"No hemos tenido respuesta por ahora, sabemos que las paritarias van a ser en febrero del año que viene, y de los bonos tampoco tenemos noticias. La situación sigue siendo la misma, no ha cambiado nada", dijo Lucía.

"Decidimos autoconvocarnos porque no hemos tenido noticias".

"No me sentí representada por el gremio, me di de baja. Tuve un problema una vez en el Hospital y no pudieron ayudarme, decidí desafiliarme", agregó Lucía.

Temas ENFERMEROS HOSPITAL RECLAMO