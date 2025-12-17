 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ENFERMEROS

Abrazo al Hospital: “Hasta ahora hay silencio del Estado”

En la mañana de este miércoles, los enfermeros autoconvocados realizaron un abrazo simbólico al Hospital Centenario y remarcaron que hasta ahora “hay silencio del Estado”.

17 Dic, 2025, 09:55 AM

Débora y Lucía manifestaron en RADIO MÁXIMA que “el hospital tiene 220 enfermeros, de los cuales 60 son de planta, y el resto no recibimos el bono”, y recordaron que piden “apertura de paritarias, salarios dignos y fin de la precarización laboral”.

 

"Hemos decidido cerrar el año con un abrazo a nuestro Hospital, de manera simbólica. Exigiendo nuevamente lo de siempre, nuestro objetivo siempre va a ser el mismo, abertura de paritarias, salarios dignos, basta de precarización laboral. Queremos hacer este abrazo simbólico en Gualeguaychú y también en otros lugares del departamento", comentó Débora.

 

La "respuesta" del Estado

"No hemos tenido respuesta por ahora, sabemos que las paritarias van a ser en febrero del año que viene, y de los bonos tampoco tenemos noticias. La situación sigue siendo la misma, no ha cambiado nada", dijo Lucía.

 

"Decidimos autoconvocarnos porque no hemos tenido noticias".

 

"No me sentí representada por el gremio, me di de baja. Tuve un problema una vez en el Hospital y no pudieron ayudarme, decidí desafiliarme", agregó Lucía.

Temas

ENFERMEROS HOSPITAL RECLAMO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso