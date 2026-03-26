Seguridad alimentaria: fueron decomisados 38 kilos de chacinados sin habilitación

Las direcciones de Veterinaria y Bromatología del Gobierno de Gualeguaychú llevaron adelante controles vehiculares en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. En ese marco, se inspeccionaron vehículos particulares y transportes de alimentos sin registrar infracciones ni irregularidades, con un alto nivel de cumplimiento en la documentación exigida.

Las tareas continuaron también, en carnicerías de la ciudad. En uno de los comercios inspeccionados se detectó la elaboración de chacinados sin habilitación provincial, lo que derivó en el decomiso de aproximadamente 38 kilos de mercadería. El producto fue desnaturalizado y dispuesto de acuerdo a los protocolos vigentes.

La subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, subrayó la importancia de estas acciones: “El cuidado de la alimentación es fundamental para la salud de la población. Desde el gobierno municipal entendemos que garantizar alimentos seguros no es solo una obligación del Estado, sino una política central para mejorar la calidad de vida y prevenir riesgos sanitarios”.

Desde el Gobierno municipal recordaron que la producción de chacinados y derivados cárnicos requiere habilitación obligatoria, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones, en el marco de una política sostenida de control y cuidado sanitario.

Las áreas intervinientes remarcaron que estos operativos permiten garantizar alimentos seguros y fortalecer el cumplimiento de la normativa, en resguardo de la salud pública.

Municipalidad de Gualeguaychú

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