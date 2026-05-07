Los ciclistas gualeguaychuenses que van al Mundial a seguir a la Selección se reunieron con Ginóbili en San Antonio

"Le escribimos a Manu por Instagram hace 15 días atrás, sabiendo que íbamos a estar en San Antonio, y también le dijimos a dos personas cercanas a el que leyera el mensaje, porque era probable que no lo vea por tantos mensajes. El nos contestó, nos preguntó cuando llegábamos a San Antonio, y que lo mantuviéramos al tanto. Le fuimos escribiendo y nos vimos en la cancha, el martes tomamos un café con el", relató Miguel.

"Fue una re linda charla, de ida y vuelta, nos dijo que no extraña jugar al básquet y que no le interesa mucho volver al básquet de lleno, y además que está asesorando a los Spurs pero como un trabajo de medio tiempo. Está haciendo vida familiar y dedicando su vida a sus hijos", relató Miguel sobre la intimidad de la reunión con Ginóbili.

"A Messi le llegaron nuestros mensajes, está al tanto de nuestro viaje, por dos vías diferentes le llegó información de nosotros, esperemos tener una buena devolución. También queremos conocer a Colapinto, vamos a mandar mensajes a ver que pasa. Queremos llegar a la concentración de la Selección Argentina", contó Yamandú.

"Vamos a Austin, después a Dallas, y después directamente a Kansas, no nos queda mucho, nos quedan mil kilómetros aproximadamente, creemos que en los últimos días de mayo y los primeros días de junio la Selección va a estar llegando a la concentración", agregaron los viajeros.

"Lo más difícil ya está hecho, el arco está a la vista, para festejar hay que atravesarlo, tenemos que cuidarnos con algunos situaciones de tráfico pero ya estamos muy cerca. No tenemos más montañas ni grandes complicaciones", concluyeron.

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