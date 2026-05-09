Convocan a una marcha universitaria en Gualeguaychú en defensa del financiamiento educativo

La convocatoria es impulsada por AGDU y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

Las actividades comenzarán a las 16:00 con una clase pública a cargo de docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, ubicada en 25 de Mayo y Perón.

Posteriormente, a las 17:00, se realizará una asamblea abierta en el mismo lugar para informar sobre la situación actual que atraviesan las universidades nacionales. Luego, los participantes marcharán hacia Plaza San Martín junto a distintos sectores de la comunidad.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas, mejoras salariales y condiciones dignas para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación.