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Guale MARCHA

Convocan a una marcha universitaria en Gualeguaychú en defensa del financiamiento educativo

Docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de Gualeguaychú convocaron para este martes 12 de mayo a una jornada de actividades y movilización en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

9 May, 2026, 15:26 PM

La convocatoria es impulsada por AGDU y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

 

Las actividades comenzarán a las 16:00 con una clase pública a cargo de docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, ubicada en 25 de Mayo y Perón.

 

Posteriormente, a las 17:00, se realizará una asamblea abierta en el mismo lugar para informar sobre la situación actual que atraviesan las universidades nacionales. Luego, los participantes marcharán hacia Plaza San Martín junto a distintos sectores de la comunidad.

 

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas, mejoras salariales y condiciones dignas para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación.

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MARCHA JORNADA UNIVERSIDADES NACIONALES EDUCACIÓN PÚBLICA MOVILIZACIÓN RECLAMO ESTUDIANTES

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