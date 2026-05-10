Operativo MK-8: Gran tarea de Prefectura Paranacito contra la organización de fabricación ilegal de cigarrillos

La Prefectura Naval Argentina desbarató una red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de cigarrillos, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación fue llevada adelante por personal de la Prefectura Paranacito, a través de su Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, que durante más de un año y medio desarrolló tareas de análisis y control para identificar el funcionamiento de la red, la cual operaba en las distintas provincias del centro del país.

Como resultado de las tareas realizadas, el Juzgado Federal de Gualeguaychú –Juez Hernán Viri, Fiscal Pedro Rebollo-, ordenó 24 allanamientos simultáneos, en los que se detectaron distintos eslabones vinculados a la provisión de insumos, fabricación, transporte y distribución de cigarrillos ilegales.

Pruebas secuestradas

Durante los procedimientos se secuestraron nueve vehículos, 1.179 cajas de cigarrillos listas para su comercialización, 300 pallets de insumos para la fabricación, estampillas apócrifas, máquinas tipo MK-8 utilizadas para el armado y embalaje, documentación de interés para la causa y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

El valor de lo incautado supera los 3.000 millones de pesos, constituyéndose en uno de los procedimientos más importantes realizados en el país contra la falsificación y comercialización ilegal de cigarrillos.