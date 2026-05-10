Este lunes, Gervasio Larrivey tendrá su caravana en autobomba

El maquillador, Gervasio Larrivey, se consagró como el Mejor Maquillador 2025, premio otorgado por APTRA en el Martín Fierro de la Moda.

En la ceremonia y al recibir el premio, Larrivey bromeó con la posibilidad de mostrarlo en su ciudad natal, Gualeguaychú, paseando en autombomba (una actividad que solo algunos gualeguaychuenses, triunfadores generalmente en el ámbito deportivo, han realizado)

La difusión permanente de la ciudad y sus distintos eventos en las redes y notas de Gervasio Larrivey, lo convierten en un constante embajador de Gualeguaychú (premio que también recibió en la ciudad como Embajador Cultural)

Gervasio ha llevado su arte no solo al Carnaval del País y a eventos internacionales con figuras reconocidas. También ha dictado clases gratuitas a pacientes oncológicas que buscaban recuperar sus cejas o sentirse mejor consigo mismas mientras atravesaban los tratamientos de quimioterapia. Su solidaridad también estuvo presente en eventos donde la difusión y las fotos no existieron, pero llevaron enorme felicidad a las protagonistas.

Este lunes, a parir de las 10 de la mañana, una autobomba del cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú partirá con el desde calle Entre Ríos al 1200 hasta calle Rocamora y por esta, hasta 25 de Mayo, pasando por el centro de la ciudad, luego Plaza Urquiza y la Municipalidad, para continuar por el centro hasta la Costanera, donde en la zona de Obeliscos se realizará un acto homenaje con sorpresas para todos los que participen.

Gualeguaychú reconoce a Gervasio Larrivey y agradece su constante difusión y apoyo a la ciudad.

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