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Guale Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios registraron más de 100 intervenciones entre marzo y abril

Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú difundió las estadísticas de servicios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026, período en el que el cuartel realizó un total de 107 intervenciones entre emergencias, rescates e incendios.

7 May, 2026, 16:35 PM

De acuerdo al informe oficial, marzo fue el mes con mayor cantidad de salidas, alcanzando las 62 intervenciones, mientras que en abril se contabilizaron 45 servicios.

 

Entre las emergencias más frecuentes se destacaron los incendios forestales y de pastizales, con 35 intervenciones en marzo y otras 8 en abril. También se registraron incendios vehiculares, siniestros en viviendas y accidentes de tránsito.

 

En marzo, además, el cuerpo activo intervino en seis rescates de animales, nueve incendios vehiculares y dos accidentes de tránsito. En abril, en tanto, se realizaron seis intervenciones por incendios en vehículos, seis en viviendas y dos accidentes viales.

 

Desde la institución también resaltaron el trabajo vinculado a la capacitación y formación permanente. Durante abril se llevaron adelante 17 instancias de capacitación, mientras que en marzo se realizaron otras tres actividades de entrenamiento.

 

Bomberos destacaron que estas acciones forman parte del compromiso del cuartel con la profesionalización y la mejora constante en la respuesta ante emergencias, además del trabajo preventivo y operativo que se desarrolla diariamente en la ciudad y la región.

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