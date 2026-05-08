Este viernes, reunión con tenedores de equinos sobre la regulación vigente

El Gobierno municipal invita a propietarios, asociaciones tradicionalistas y vecinos a un encuentro para dialogar sobre la Ordenanza n.º 12.969/24. Será este viernes 8 de mayo, a las 19 h, en el Centro de Convenciones.

Se invita a todos los tenedores de equinos de la ciudad, así como a asociaciones tradicionalistas y público interesado, a participar de una reunión informativa de carácter presencial en relación a la Ordenanza N.º 12.969, vigente desde el año 2024. El encuentro se llevará a cabo el día viernes 8 de mayo de 2026, a las 19horas, en el Centro de Convenciones ubicado en el Parque de la Estación.

Durante la jornada se abordarán aspectos centrales de la normativa, con especial énfasis en la tenencia y el registro obligatorio de los animales, la delimitación técnica del ejido urbano para su permanencia y los controles sanitarios pertinentes, incluyendo la prevención de anemia infecciosa equina.

Asimismo, se brindarán detalles sobre las condiciones necesarias para garantizar el bienestar animal y las medidas de seguridad vinculadas al uso correcto del espacio público.

El objetivo principal de esta convocatoria es brindar información clara y actualizada a la comunidad, permitiendo evacuar dudas y generar un canal de diálogo directo que facilite la implementación ordenada de la normativa vigente.

Es de gran importancia la participación de todos los actores involucrado ya que el trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil es la herramienta fundamental para mejorar las condiciones actuales y construir soluciones sostenibles que beneficien a toda la comunidad.