Detienen a dos hombres y secuestran una escopeta

Personal de la Comisaría Octava llevó adelante un procedimiento en la jornada del viernes alrededor de las 02:00 de la mañana, en la intersección de Tropas y Palavecino.

Mientras realizaban recorridas preventivas en la jurisdicción, los efectivos visualizaron a dos hombres, quienes al advertir la presencia policial intentaron darse a la fuga. Uno de ellos fue rápidamente interceptado en el lugar, constatándose que llevaba una mochila en cuyo interior se halló una escopeta calibre 12, junto a siete cartuchos sin percutar.

Ambos sujetos de 26 y 30 años, fueron aprehendidos por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Tras las actuaciones correspondientes y la comunicación con la Fiscalía de turno, se dispuso el secuestro del arma de fuego y de la cartuchería.