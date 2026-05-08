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Abogado de Gualeguaychú vinculado erróneamente al caso SIRA: se llama igual que el novio de Wanda Nara

Por un error, seguramente a través de una búsqueda de Google o redes sociales, el canal TN publicó la foto de un abogado de Gualeguaychú, Martín Migueles, que se llama igual que el novio de Wanda Nara, a quien vinculan con la llamada causa SIRA.

8 May, 2026, 20:45 PM

Amigos, colegas y familiares del abogado gualeguaychuense le avisaron que estaba apareciendo su foto en el Canal TN, en el marco de un informe sobre la causa. Ante la imposibilidad de comunicarse con el medio nacional para aclarar el error en el uso de la imagen, es que el conocido abogado local lo hizo con Maximaonlne.

 

Cabe aclarar que tanto el abogado como el novio de Wanda se llaman del mismo modo: Martín Migueles, y de allí la lamentable confusión.

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