Se presenta en Gualeguaychú el documental sobre vuelos de la muerte en el Delta entrerriano

Este viernes 15 a las 20h, se presentará en Gualeguaychú el documental “Pasó en el delta”, sobre los vuelos de la muerte en el delta entrerriano. Será en el salón de Agmer, Ituzaingó 1278, con entrada libre y gratuita.

El largometraje, de algo más de una hora, reconstruye el genocidio en Entre Ríos a partir del libro “El lugar perfecto”, del periodista Fabián Magnotta.

Para la presentación, llegarán los docentes de Concordia que integran la productora “Del sur del sur”, que con gran esfuerzo personal y profesional realizaron el documental: Sebastián Pittavino, Rosana Carmarán, Juan Menoni y Omar Lagraña, además de Mario Martínez.

El estreno se realizó recientemente en Concordia y fue un verdadero éxito, con entradas agotadas.

La investigación

La investigación del periodista Fabián Magnota, el testimonio de lugareños, la lucha de organismos de derechos humanos y de la justicia entrerriana revelaron y probaron la existencia de este método para desaparecer y asesinar a personas secuestradas y detenidas en los Centros Clandestinos de Detención.

"Pasó en el Delta", es un largometraje grabado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Villa Paranacito, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia, Entre Ríos.

En el documental aparecen los testimonios, además de Magnotta, del militante de Villa Paranacito, Jorge Temporetti, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, el policía retirado Jorge Guardia que realizó la denuncia inicial, el militante de Hijos, Matías Ayastuy y el encargado del cementerio de Paranacito, Román Venencio.

En 2016, Magnotta llevó su libro a la Procuración General de la Nación como denuncia formal, y se inició una investigación judicial. El periodista ha realizado más de cien presentaciones de su investigación en la Argentina y varias en el Uruguay, y realizó un documental de radio que ganó el premio Martín Fierro Federal y también el de Servicios de Comunicación Audiovisual. El documental audiovisual “Pasó en el delta” aporta también ahora a la memoria, la verdad y la justicia.