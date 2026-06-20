Secuestran moto tras una denuncia por robo

Personal de Comisaría Octava logró el secuestro de una motocicleta cuya desaparición fue denunciada por robo en la Comisaría Primera.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 01:30 h, cuando efectivos de la comisaria, que realizaban recorridas preventivas en jurisdicción, en el marco de tareas orientadas al esclarecimiento de un hecho delictivo relacionado con la sustracción de una motocicleta denunciada por una mujer, tomaron conocimiento de que el rodado podría encontrarse en inmediaciones del Barrio Fiorotto I.

En consecuencia, se efectuaron recorridas por la zona y, al llegar a la intersección de calles Camilo Villagra y Los Glaciares, frente a una vivienda del mencionado barrio, los uniformados observaron una motocicleta marca Yamaha modelo YBRZ, de color negro y sin dominio colocado visible.

Tras las primeras verificaciones, surgieron indicios de que se trataría del vehículo buscado, por lo que se informó la novedad a la Fiscalía de Propiedad interviniente, desde donde se dispuso el secuestro formal del rodado y la realización de las diligencias de rigor para establecer fehacientemente su verdadera propiedad y procedencia.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la autoridad judicial competente.