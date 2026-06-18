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Guale DOLOR

Conmoción por la muerte de una adolescente que se habría arrojado del edificio Guini

Una joven de 17 años falleció al mediodía de este jueves tras caer desde la terraza del edificio ubicado en 25 de Mayo y Juan Domingo Perón. Se tratan de establecer las causas.

18 Jun, 2026, 15:58 PM
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Un terrible episodio se originó poco después de las 12 en pleno centro, que causó la conmoción de muchas personas que transitaban por la ciudad al mediodía. Una joven, residente en el edificio, habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida, aunque ello se encuentra en pleno proceso investigativo para confirmar las circunstancias.

 

La Policía actuó de inmediato y acordonó el perímetro para evitar que se tomaran imágenes por parte de transeúntes. Se dispuso del protocolo especial para este tipo de casos y se controló la situación a medida que los familiares fueron llegando al lugar.

 

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita hablar con alguien, es importante buscar acompañamiento profesional y apoyo inmediato en servicios de salud, guardias hospitalarias o líneas de asistencia disponibles.

 

Podes comunicarte al :107 o acudir a la Guardia de Salud Mental de Hospital Centenario Gualeguaychú ante una situación de crisis o riesgo.

Otras líneas disponibles: 0800-999-0091 – Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Funciona las 24 horas, todos los días del año y brinda escucha, orientación y acompañamiento.

 

Fuente: El Argentino

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DOLOR CONMOCIÓN 25 DE MAYO HOSPITAL SALUD MENTAL

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