Suspendieron el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera y se realizará el próximo lunes

Silvia Videla, responsable de Ceremonial de la Municipalidad, confirmó en RADIO MÁXIMA la suspensión del acto de Promesa de Lealtad a la Bandera que estaba previsto para este viernes en horas de la mañana, y anunció que se realizará el próximo lunes.

Se prevé que el próximo lunes, la ceremonia mantenga el mismo esquema. La promesa de Lealtad será realizada por la Directora Departamental de Escuelas, Marta Lando, en colaboración con los Veteranos de Malvinas. "Para no enfermar a nadie, decidimos tristemente suspender el acto para el día lunes en las mismas condiciones que se preveían para hoy", señaló Videla.

Indicó además, que uno de los principales factores que motivó la decisión fue la gran cantidad de alumnos convocados y las grandes distancias que los estudiantes de las escuelas más alejadas debían realizar, para llegar al lugar previsto. "Nos movió el hecho de que eran muchos chicos de cuarto grado como para exponerlos a un clima que no se sabía cómo iba a estar", expresó.

En ese sentido, explicó que la determinación fue comunicada a la directora departamental de Escuelas, Marta Lando, para que la información llegara a cada establecimiento a través de los supervisores.

El acto del próximo lunes mantendrá el esquema previsto originalmente y estará presidido por Juan Ignacio Olano, actual Secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, quien en la oportunidad estará a cargo de la presidencia municipal, debido al viaje del intendente Mauricio Davico a Israel. Videla destacó que el jefe comunal lamentó no poder participar de la ceremonia y confirmó que "todo lo que estaba previsto queda para el lunes próximo". Se espera contar con la presencia de unos 500 estudiantes de distintas escuelas, que realizarán la promesa de Lealtad a la Bandera por primera vez.