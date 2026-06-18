 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Incumplió el arresto domiciliario por una causa de narcomenudeo y fue detenido

Un hombre de 31 años fue detenido este sábado por la mañana luego de ser localizado fuera de su domicilio, incumpliendo una medida de arresto domiciliario dispuesta en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

18 Jun, 2026, 20:29 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Tercera en inmediaciones de Bolivia y Clavarino, donde los efectivos se encontraban desarrollando tareas de prevención y control.

 

Durante el operativo, los uniformados identificaron al individuo y constataron que sobre él pesaba una orden judicial de aprehensión por haber violado las condiciones del arresto domiciliario que debía cumplir.

 

Tras las verificaciones correspondientes, se procedió a su detención y posterior traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso