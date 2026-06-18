Incumplió el arresto domiciliario por una causa de narcomenudeo y fue detenido

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Tercera en inmediaciones de Bolivia y Clavarino, donde los efectivos se encontraban desarrollando tareas de prevención y control.

Durante el operativo, los uniformados identificaron al individuo y constataron que sobre él pesaba una orden judicial de aprehensión por haber violado las condiciones del arresto domiciliario que debía cumplir.

Tras las verificaciones correspondientes, se procedió a su detención y posterior traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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