Se reinicia el ciclo de capacitaciones sobre prevención del suicidio adolescente

Estas instancias del Programa “Hablemos de Salud Mental” promueven el diálogo, reducen el riesgo de crisis y fortalecen las redes de apoyo con herramientas concretas ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo personal.

El programa se desarrolló durante el 2025 con una serie de capacitaciones destinadas a todas las personas adultas responsables de adolescentes y se abre la convocatoria para el ciclo del presente año. Estas acciones, que forman parte de un plan comunitario sostenido, buscan desmitificar tabúes, brindar herramientas concretas de detección temprana y promover entornos de escucha activa que protejan el bienestar emocional de los jóvenes.

“Estamos comprometidos en construir una comunidad que cuide la salud mental de sus jóvenes. Estas capacitaciones son el primer paso de un plan integral que incluye diversas acciones para promover el bienestar emocional”, expresó la responsable del Área, Ana Severín.

En cada encuentro, llevado adelante por la licenciada en psicología Jessica Nissero (M.P.1467), los participantes reciben una guía práctica elaborada por el equipo municipal con protocolos educativos y herramientas de intervención entendiendo que la prevención es una responsabilidad compartida que se construye a través de la formación, la sensibilización y el acompañamiento constante.

Para participar de las charlas, se abre la *convocatoria a adultos responsables, docentes, profesores, talleristas y toda institución que aloje adolescentes. Los interesados deberán comunicarse con el Área de Juventud, a través de Whatsapp, al número 3446- 516675 para coordinar los encuentros.

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