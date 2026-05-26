Investigan maniobras clandestinas dentro de la planta de tratamiento del Parque Industrial Gualeguaychú

En el allanamiento realizado en el Parque Industrial Gualeguaychú, se constataron dos sistemas de By Pass que podrían haber sido utilizados para maniobras clandestinas dentro de la planta de tratamiento de efluentes industriales, se informó en un comunicado oficial.

Frente al hallazgo, se dispuso la clausura de tres llaves de paso y se levantaron muestras del suelo en ese sector. En el lugar inspeccionado no se halló documentación respaldatoria vinculada a la actividad desarrollada, informó la Policía Federal.

Durante el procedimiento, realizado por personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, se tomaron muestras de líquidos en los distintos puntos de descarga identificados dentro de la planta, y sobre el río, contando con colaboración de embarcaciones de Prefectura Naval Argentina (PNA) para determinar posible contaminación ambiental.

Se tomaron un total de 22 ejemplares entre muestras y contramuestras liquidas y sólidas.

Todo el material recogido será analizado en el Laboratorio de la PFA, para determinar la composición de los contaminantes y el posible alcance del daño ambiental producido, a la espera de las directivas judiciales correspondientes.

A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), llevaron adelante el importante procedimiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en el marco de una investigación por presunta contaminación ambiental vinculada al vertido ilegal de efluentes industriales sin tratamiento adecuado.

La causa tramitada ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri, Secretaría de la Dra. Giovannelli, se originó tras denuncias de vecinos del Barrio “Don Pedro” lindero a dicha planta, por contaminantes en inmediaciones del Parque Industrial y en sectores vinculados al Río Gualeguaychú, donde se descargaban efluentes sin el debido tratamiento. En ese contexto, el magistrado interventor ordenó el allanamiento.