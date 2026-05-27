Fiesta del 25: Silvia Videla ya piensa en un gran fogón folclórico para la noche del 24

Silvia Videla, directora de Ceremonial de Gualeguaychú, contó en RADIO MÁXIMA que en el marco del fuerte crecimiento de la fiesta del 25 de Mayo en Gualeguaychú piensa en alternativas para la noche del 24, mientras se realiza el armado de los stands.

“La noche del 24, se me ocurre que tenemos que recuperar algo nuestro, me gustaría un gran fogón con todos los que bailan, y que los dos mil gurises canten El Arriero, por ejemplo, o tres o cuatro canciones folclóricas muy nuestras”, dijo Silvia al plantear su idea.

“Adentro del corsódromo, en la parte verde, un gran fogón, me imagino una gran peña entre la tarde y la noche. Además, que los stands estén vendiendo ya desde la tarde hasta la noche”, precisó.

“Ahora que el intendente quiere hacerla de dos días… la noche del 24 hay que aprovecharla…”, sintetizó la directora de Ceremonial, de destacada actuación como coordinadora de la fiesta que reunió a unas 50 mil personas. También destacó su emoción al recibir un reconocimiento de parte del intendente Mauricio Davico y el gobernador Rogelio Frigerio.

El lugar quedó chico

Sobre la reciente fiesta del 25, manifestó que “fue la fiesta que más prolijamente salió, porque no falló nada. Sabíamos que eran los 25 años de la fiesta. Fue una fiesta que a mí particularmente me conmovió. Igualmente, para mí el momento más emotivo es el día anterior, cuando están armando los stands”.

“Fue la fiesta de mayor cantidad de gente. Jamás vi las tribunas como este año, estaban abarrotadas. Y la parte del costado de las pasarelas eran un hormiguero de gente. El lugar es chico. La fiesta nos está sorprendiendo cada vez más a todos. En un momento todos se quedaron cortos de comida. Quedó chico el circuito”, añadió.

Finamente, Silvia dijo que “todo lo que me sugieran, bienvenido sea. La trastienda es muy engorrosa, es atender cientos de necesidades y opiniones. Aquel que quiera sumarse a colaborar en la organización el año que viene, bienvenido sea”.