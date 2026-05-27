El Gobierno destacó la respuesta de los vecinos a la Moratoria 2026

Desde el inicio del régimen, el pasado 27 de abril, se registró un sostenido movimiento tanto en las oficinas de la Dirección de Rentas como en la plataforma digital GualeActiva, canal principal habilitado para realizar la adhesión al plan. La respuesta positiva refleja el interés de los vecinos por ponerse al día y acceder a condiciones accesibles de pago.

“La moratoria está cumpliendo su objetivo: facilitar la regularización y brindar una herramienta accesible para los vecinos”, señalaron desde el Municipio, al tiempo que remarcaron que muchos contribuyentes que mantenían deudas desde hace tiempo lograron iniciar planes de pago, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para prevenir futuros inconvenientes y mantener sus obligaciones al día.

La Moratoria 2026 permanecerá vigente hasta el 31 de julio inclusive y constituye una herramienta excepcional y transitoria destinada a acompañar a los vecinos en la normalización de sus obligaciones tributarias, fortaleciendo al mismo tiempo los recursos municipales que permiten sostener servicios esenciales para toda la comunidad.

El régimen alcanza a deudas correspondientes a Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, cuyos vencimientos hayan operado hasta el 31 de diciembre de 2025. La moratoria no incluye la Tasa de Comercio.

Entre los principales beneficios se destaca la posibilidad de acceder a:

- Pago contado, con 100% de condonación de intereses y multas.

- Hasta 3 cuotas, con 90% de quita de intereses y multas, anticipo del 10% y sin intereses de financiación.

- Hasta 6 cuotas, con importantes reducciones y sin interés de financiación.

- Planes de hasta 12 y 18 cuotas, con financiación mediante sistema francés y cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Desde el Municipio recordaron que la adhesión se realiza exclusivamente a través de la plataforma GualeActiva, salvo casos debidamente justificados en los que podrá efectuarse de manera presencial.

Asimismo, para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán tener canceladas las obligaciones posteriores al 1 de febrero de 2026 de las tasas a regularizar, abonar el anticipo correspondiente y mantener al día el pago de las cuotas.

Las autoridades municipales remarcaron que esta política busca incentivar el cumplimiento voluntario y brindar alternativas concretas en un contexto económico complejo, permitiendo a los vecinos ordenar su situación tributaria con facilidades excepcionales y amplios beneficios.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Rentas o consultar a través de los canales oficiales y la plataforma GualeActiva.

Municipalidad de Gualeguaychú

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