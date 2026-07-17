Escapó tras chocar varios autos, volcó y terminó detenido: conducía borracho

La secuencia comenzó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico detectaron un Peugeot 308 que, tras colisionar con varios vehículos estacionados en la intersección de calles España y Andrade, emprendió una veloz fuga. Se inició entonces un seguimiento que alertó a las unidades preventivas de la zona.

Aunque inicialmente el rodado logró perderse de vista, personal de la Comisaría Primera lo localizó minutos después, luego de protagonizar un violento vuelco en la esquina de España y República Argentina.

El conductor, un joven de 24 años, fue trasladado de urgencia al hospital local. Tras recibir las curaciones pertinentes por lesiones de carácter leve, quedó alojado en sede policial en calidad de aprehendido. Junto a él viajaba una mujer de 40 años, quien afortunadamente resultó ilesa y fue asistida en el lugar.

Alcoholemia positiva y causas judiciales El desenlace del procedimiento fue contundente: el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado positivo, confirmando que manejaba bajo los efectos del alcohol. Por tal motivo, el vehículo fue retenido y se labraron las actas de infracción correspondientes.

Además de las responsabilidades civiles por los daños materiales ocasionados, el joven deberá responder ante la Justicia por el delito de "resistencia a la autoridad", cargo que se sumó a su aprehensión tras el operativo.