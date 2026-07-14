Alerta en el Delta: Defensa Civil y Bomberos coordinan acciones ante la posible llegada de "El Niño"

Ante la incertidumbre que generan los pronósticos climáticos para el Delta entrerriano, representantes de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos convocaron a una reunión de trabajo en Villa Paranacito. El objetivo principal fue analizar el impacto potencial del fenómeno "El Niño" y coordinar una respuesta unificada que permita mitigar riesgos para la comunidad.

Del encuentro formó parte la cúpula de Bomberos Voluntarios de Ceibas, representada por su Jefe de Cuerpo Activo y el Segundo Jefe, quienes junto a otros cuarteles de la zona, fuerzas de seguridad y autoridades municipales, revisaron los informes técnicos sobre la situación climática esperada.

Estrategia interinstitucional

La reunión no solo sirvió para evaluar datos meteorológicos, sino también para fortalecer el entramado de prevención. La coordinación entre las diferentes instituciones es vital en el Departamento Islas del Ibicuy, una zona geográficamente compleja donde la respuesta rápida ante eventos climáticos adversos es determinante.

"Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas continuamos trabajando de manera articulada, comprometidos con la prevención, la preparación y la protección de nuestra comunidad", expresaron desde la institución tras finalizar la jornada.

Durante el encuentro se definieron líneas de acción para optimizar los recursos disponibles y establecer canales de comunicación directa entre los organismos, asegurando así que, ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse por el fenómeno "El Niño", el despliegue operativo sea eficiente y organizado.