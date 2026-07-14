 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ALERTA

Alerta en el Delta: Defensa Civil y Bomberos coordinan acciones ante la posible llegada de "El Niño"

Autoridades de seguridad y emergencia de Islas del Ibicuy se reunieron en Villa Paranacito para establecer protocolos de prevención frente a los pronósticos climáticos para la región.

14 Jul, 2026, 09:29 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Ante la incertidumbre que generan los pronósticos climáticos para el Delta entrerriano, representantes de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos convocaron a una reunión de trabajo en Villa Paranacito. El objetivo principal fue analizar el impacto potencial del fenómeno "El Niño" y coordinar una respuesta unificada que permita mitigar riesgos para la comunidad.

 

Del encuentro formó parte la cúpula de Bomberos Voluntarios de Ceibas, representada por su Jefe de Cuerpo Activo y el Segundo Jefe, quienes junto a otros cuarteles de la zona, fuerzas de seguridad y autoridades municipales, revisaron los informes técnicos sobre la situación climática esperada.

 

Estrategia interinstitucional

 

La reunión no solo sirvió para evaluar datos meteorológicos, sino también para fortalecer el entramado de prevención. La coordinación entre las diferentes instituciones es vital en el Departamento Islas del Ibicuy, una zona geográficamente compleja donde la respuesta rápida ante eventos climáticos adversos es determinante.

 

"Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas continuamos trabajando de manera articulada, comprometidos con la prevención, la preparación y la protección de nuestra comunidad", expresaron desde la institución tras finalizar la jornada.

 

Durante el encuentro se definieron líneas de acción para optimizar los recursos disponibles y establecer canales de comunicación directa entre los organismos, asegurando así que, ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse por el fenómeno "El Niño", el despliegue operativo sea eficiente y organizado.

Temas

ALERTA EMERGENCIA PROVINCIA FUERZAS DE SEGURIDAD DEFENSA CIVIL OPERATIVO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso