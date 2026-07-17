Gualeguaychú recibe a los nuevos turistas con espectáculos infantiles, ferias y actividades familiares

Para quienes eligen una escapada en este período que coincide con el cierre del receso escolar en Entre Ríos y el inicio de las vacaciones en la provincia de Buenos Aires, la agenda local ofrece actividades culturales, recreativas y espectáculos pensados para todas las edades.

Invierno Mágico en los Galpones del Puerto Del viernes 17 al domingo 19 de julio, con más de 90 expositores, juegos infantiles, talleres y un patio gastronómico. Cada jornada presenta espectáculos diferentes, incluyendo las obras teatrales Vinicius, Aladino y Las Guerreras K-pop. El domingo, como cierre de la actividad, se transmitirá en pantalla gigante la final del Mundial para compartir el partido de la Selección Argentina. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada o directamente en la boletería del lugar.

Las opciones para los chicos suman dos funciones teatrales a las 17 h horas, el día viernes se presenta "El Investigatopo", una obra de humor y misterio, mientras que el sábado será el turno de "Bailalana", un espectáculo que combina música y teatro de objetos. Para reservas y consultas sobre promociones por ambas funciones, están disponibles los teléfonos 3446-220153 y 3446-642570.

El sábado 18 de julio, a las 21:30 horas, el Club Frigorífico albergará la peña "Andando los 50", un encuentro musical y de danza para conmemorar las cinco décadas de trayectoria del Ballet Folklórico Argentino “El Lazo”. Por otra parte, la agenda cultural local ya proyecta la Feria Internacional del Libro, programada del 24 al 26 de julio en los Galpones del Puerto, con acceso libre y gratuito, stands de editoriales y talleres.

El cronograma completo de actividades, paseos guiados y servicios gastronómicos se encuentra disponible en el sitio web oficial: www.gualeguaychu.tur.ar.

Municipalidad de Gualeguaychú

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