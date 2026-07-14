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Guale INCENDIO

Se incendió un auto en pleno centro

Pasadas las 2 de la tarde de este martes, se incendió un vehículo en calle España, entre 25 de Mayo y San Martín.

14 Jul, 2026, 17:34 PM
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Al arribo del móvil 39 de Bomberos Voluntarios, se constató un incendio en el conducto de ventilación de una unidad de transporte.

 

Se procedió al corte del suministro eléctrico, asegurando la escena y extinguiendo el foco ígneo mediante agua pulverizada.

 

Posteriormente, se realizaron tareas de protección del motor y cobertura del conducto de ventilación, verificándose que no existían riesgos remanentes.

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INCENDIO ESTE MARTES 25 DE MAYO Bomberos Voluntarios

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