En el último semestre se realizaron más de 3.700 intervenciones en agua y cloacas

Solo en junio, la gestión del intendente Davico ejecutó 672 trabajos y sostuvo un esquema operativo intenso que permitió atender demandas domiciliarias y del espacio público. Detalles del primer semestre.

Durante junio, la Dirección de Obras Sanitarias de Gualeguaychú ejecutó un total de 672 intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

Del total de acciones concretadas, 242 correspondieron a la red de agua potable y 430 al sistema de desagües cloacales, en el marco de una planificación orientada a sostener el funcionamiento continuo de ambos servicios.

Si se toma el número de intervenciones realizadas por Obras Sanitarias en lo que va del año, en total hubo 3.701 trabajos realizados en la red de agua y el sistema cloacal durante el primer semestre de 2026.

En lo referido a la red de agua potable, durante marzo los equipos técnicos abordaron situaciones de baja presión o falta de suministro en 56 oportunidades.

A su vez, se resolvieron 43 pérdidas detectadas en calzada y otras 112 localizadas en veredas, lo que implicó tareas puntuales sobre cañerías y conexiones domiciliarias.

En paralelo, se efectuaron 14 recambios de componentes, y 12 más vinculados al servicio de agua y llaves de paso, acciones que permitieron restituir condiciones normales de prestación y mejorar la operatividad del tendido existente.

Además, la cartera municipal encargada de los servicios realizó cinco purgas de pozos en diferentes lugares de la ciudad.

En cuanto al sistema cloacal, las intervenciones alcanzaron las 430 actuaciones durante el mismo período, de las cuales 197 casos fueron por obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en redes de este tipo.

También se realizaron 128 reparaciones por desbordes en calzada, con impacto directo en la vía pública y en la salubridad urbana.

El balance mensual incluye también 34 inspecciones en bocas de registro y 65 controles domiciliarios, instancias clave para la detección temprana de fallas y el seguimiento del estado general del sistema.}

Finalmente, se realizaron durante junio seis recambios de conexión de cloaca.

Se destaca el agradecimiento de la Dirección de Obras Sanitarias a la paciencia de todos los vecinos de Gualeguaychú, tanto con las reparaciones como los inconvenientes que ocasionan las mismas.

Al mismo tiempo, se informa que el esquema de trabajo implementado busca priorizar los trabajos más urgentes, los que afectan a una mayor cantidad de personas, lo que no impide que los reclamos y pedidos de reparaciones más pequeños no sean tenidos en cuenta.

Por este motivo, el volumen de trabajos ejecutados durante los primeros seis meses del año (siendo abril el que mayor actividad reflejó durante este año en lo que respecta a trabajos de reparaciones en la red de agua potable y cloacal) refleja la intensidad de la demanda sobre infraestructuras que funcionan de manera permanente y que requieren intervención técnica constante.

Cada una de estas acciones apunta a preservar el acceso al agua potable y asegurar el correcto funcionamiento del sistema cloacal, dos servicios esenciales para la salud pública, el cuidado del ambiente y la calidad de vida en la ciudad.

De esta manera, la gestión del intendente Mauricio Davico hace que la atención sostenida sobre estas redes permita solucionar problemas que surgen en la cotidianeidad y, al mismo tiempo, extender la vida útil de las instalaciones y acompañar el crecimiento urbano con servicios confiables y eficientes.

Prensa municipal

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