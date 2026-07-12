Detenida por quebrantar el arresto domiciliario: tiene una causa por robo

En la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:40 h, personal de Comisaría Sexta procedió a la detención de una mujer de 25 años en inmediaciones de bulevar Martínez y Torilla, en el marco de una causa judicial.

La intervención se llevó a cabo tras constatar el incumplimiento de una medida de arresto domiciliario dispuesta en el marco del legajo judicial por un hecho de robo.

La situación fue informada a la Fiscalía de Propiedad, a cargo del Dr. Facundo Álvarez, quien dispuso las diligencias de rigor y el alojamiento de la detenida a disposición de la Justicia.