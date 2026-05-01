 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SOLUCIONADO

Reparación finalizada: se restablece el servicio de agua potable

Personal de Obras Sanitarias solucionó la rotura del caño de 150 mm en 25 de Mayo y Camila Nievas, por lo que de inmediato se puso nuevamente en funcionamiento la planta

1 May, 2026, 15:31 PM

“Pasadas las 14 horas, el personal de Obras Sanitarias solucionó la rotura del caño de 150 mm en 25 de Mayo y Camila Nievas.

 

Inmediatamente se puso en marcha nuevamente la planta potabilizadora, por lo que el suministro de agua potable quedó normalizado”, informa prensa municipal.

Temas

SOLUCIONADO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso