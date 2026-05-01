Reparación finalizada: se restablece el servicio de agua potable

“Pasadas las 14 horas, el personal de Obras Sanitarias solucionó la rotura del caño de 150 mm en 25 de Mayo y Camila Nievas.

Inmediatamente se puso en marcha nuevamente la planta potabilizadora, por lo que el suministro de agua potable quedó normalizado”, informa prensa municipal.

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