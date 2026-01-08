Tenía exclusión judicial de una vivienda y se negó a irse: detenido

En horas de la tarde de este jueves, aproximadamente a las 13:45, personal de Comisaría Cuarta, en conjunto con una oficial de justicia, se hizo presente en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Alsina y La Rioja, a los fines de dar cumplimiento a una orden judicial de exclusión del hogar dispuesta sobre un hombre de 33 años de edad.

Al momento del arribo, el individuo se mostró hostil ante el procedimiento. Tras ser debidamente notificado por la oficial de justicia respecto a la medida judicial y las disposiciones vigentes, manifestó de manera reiterada que no se retiraría del domicilio, alegando que el personal actuante no tenía autoridad para llevar adelante dicha acción. Pese a que se le explicó en reiteradas oportunidades la obligatoriedad de la medida, el mismo se negó rotundamente a acatarla.

Seguidamente, y encontrándose aún en el interior de la vivienda, el hombre comenzó a desplazarse por el lugar profiriendo gritos y reiterando su negativa a retirarse. En circunstancias en que el personal policial y la oficial de justicia se encontraban en la habitación que ocupaba el individuo, éste intentó agredir al personal actuante, por lo que se procedió de inmediato a su reducción, con el objetivo de resguardar la integridad física de los funcionarios y la del propio involucrado.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género en turno, la autoridad judicial dispuso la aprehensión del masculino, quedando a disposición de la Justicia.