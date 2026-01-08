Jueves complicado en las rutas Entre Ríos-Buenos Aires por accidentes

Pasado el mediodía de este jueves, se produjo una colisión por alcance entre dos camiones, con un vehículo volcado en el puente Urquiza, en el sentido Entre Ríos a Buenos Aires.

Como primera medida, se cortó la mano de Entre Ríos a Buenos Aires, y se habilitó tránsito asistido por el sentido contrario, con paso de 15 minutos por mano.

El accidente se produjo en el kilómetro 109, puente Urquiza.

“Se registran importantes demoras en el Complejo Zárate–Brazo Largo, Puente General Urquiza, RN12, Km 109 sentido N-S, debido a las tareas de remoción de los vehículos involucrados en el siniestro ocurrido en horas de la mañana”, se informó desde la empresa que ahora administra las rutas, Autovía del Mercosur.

Poco después, en el kilómetro 25 de la Ruta Nacional 14, sentido Entre Ríos a Buenos Aires, se produjo el despiste de un camión, con posibles lesionados. En este hecho tomaron intervención Bomberos Voluntarios de Ceibas, que recomendaron circular con precaución.