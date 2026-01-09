 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale HOGAR DE ANCIANOS

Precios increíbles en la Feria Vintage del hogar de ancianos

Los viernes funciona en el hogar de Ancianos “Jeannot Sueyro” una feria vintage con precios realmente increíbles: 2 mil pesos por prenda.

9 Ene, 2026, 10:07 AM

Como se trata de donaciones, se venden cada prenda a un valor de 2 mil pesos.

 

Alejandra Butta, una de las voluntarias, dijo en RADIO MÁXIMA que “la feria funciona en el predio del hogar, con ingreso por calle Rosario 235, donde están todas las donaciones que la gente realiza”.

 

“La ropa se selecciona, se pone en condiciones y se vende”, explicó.

 

Agregó que “ahora el hogar está en una obra importante de remodelación, y hacemos una gran barata de 2 mil pesos por prenda durante todo el mes de enero”.

 

Entre las prendas, mencionó que “tenemos todo lo que es verano, todo tipo de prendas, zapatos, sandalias, zapatillas, sábanas, hay para grandes y para niños”.

 

En el mismo sentido, mencionó “tapados que hizo Numa Frutos, ropa importada, ropa de las décadas del 60 y 70, muchas están impecables, ropa de marca, con telas increíbles, hay para hombre y mujer”.

 

El horario de la feria es de 8,30 a 12 y de 17 a 20,30.

