A los 96 años murió Armando Mettler, destacada personalidad de Gualeguaychú

Armando “Monyo” Mettler, destacada personalidad de Gualeguaychú, empresario, adelantado hombre de los medios e inventor incansable, murió este miércoles a los 96 años.

Los restos son velados en la Asociación Mutual Frigorífico Gualeguaychú de Montevideo 132.

Mettler fue creador de las primeras radios AM y FM de Gualeguaychú y del primer canal de cable, además de realizar varios inventos.

Armando “Monyo” Mettler contó hace algunos años en una entrevista en RADIO MÁXIMA que siempre fue curioso, y que estudió Fotografía, encuadernación, energía solar, radio y televisión, entre otras disciplinas.

Con Valentín Ibarra y Fabián Magnotta en su visita a MÁXIMA en 2019

“Yo traje el primer televisor a Gualeguaychú en 1959 y fui uno de los primeros en Entre Ríos”, recordaría Armando, un hombre siempre con sus cosas y de bajo perfil.

“Yo tenía un taller de electricidad que atendía compostura de arranques de autos, de dínamos, de alternadores. Fui hecho a la necesidad, las cosas se fueron planteando. En un momento me encuentro con que ya habíamos instalado 500 televisores en Gualeguaychú y teníamos 400 antenas hechas con el mástil de un caño, y en cada tormenta no alcanzaba la gente para arreglarlo. Así surgió la necesidad de hacer una transmisión por cable. Fuimos de los primeros en el mundo, con Alemania y Canadá. Hasta me hice importador y exportador. Hay cables que traje de Canadá en 1964 que todavía están funcionando”, dijo en aquella oportunidad.

Agrega que “la primera radio en Gualeguaychú LP4, fue una transmisión especial por un día, en 1963. En 1971 nació LT41, la primera AM y luego tres o cuatro años después la FM. Y el canal de cable fue el primero en la Argentina y en Sudamérica. Por la historia nos pusimos en un lugar privilegiado”.

El inventor

“Inventos tengo un montón, patenté 12. Tengo un motor de bajo consumo, que tiene tres patentes, sé que cuando salga a la luz, cuando alguno se interese en fabricarlo, va a ser un éxito”, cuenta.

“Hay muchísimas cosas donde estamos muy atrasados. A veces me siento fuera de foco, pero no por atrasado…por adelantado. Varias cosas tendrían que estar hechas… Pero en la Argentina cuesta encontrar gente que tenga capital y conocimiento suficiente”.

Secretos de vida

En la ocasión, dejó sus secretos de vida.

“Hay muchos secretos para estar bien a los 90 años. Primero, no hay que ser porfiado. Hay que respetar la naturaleza. Uno va entrando en edad, y hay que ir estudiándose. Tengo una agenda donde anoto todas las irregularidades en la alimentación. Y al día siguiente anoto las consecuencias que noté en mi cuerpo. Y tener orden, cumplir los horarios del cuerpo, respetar la naturaleza. Caminar bastante. Los primeros síntomas de la “vejentud”, le llamo yo, es la memoria y la estabilidad de los movimientos. Pero no todos los cuerpos humanos funcionan igual. Tengo un médico amigo con quien hablo como hablo con ustedes. No piensa que uno es loco…es curioso. Debe hacer 50 años que no tomo ningún medicamento. Termino de cenar y me quedo con mis inventos y mis locuras hasta doce y media…y me despierto siempre a las 8 menos 10”.