Se incendió un camión en Ruta Nacional 12

A las 2 menos cuarto de la madrugada, tomó fuego un camión en el kilómetro 118 de la Ruta Nacional 12, Brazo Largo, en sentido Buenos Aires a Entre Ríos.

Se trata de un camión con semirremolque que se incendió y perdió su carga de pallets.

El fuego se prolongó por varias horas, y trabajaron en el lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas y una dotación de Bomberos de Zarate.

En las tareas de enfriamiento, también colaboraron maquinarias de la nueva empresa que maneja las rutas, Autovía del Mercosur.