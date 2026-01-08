 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale INCENDIO

Se incendió un camión en Ruta Nacional 12

Fue en zona de Brazo Largo. Trabajaron Bomberos durante toda la madrugada.

8 Ene, 2026, 08:05 AM

A las 2 menos cuarto de la madrugada, tomó fuego un camión en el kilómetro 118 de la Ruta Nacional 12, Brazo Largo, en sentido Buenos Aires a Entre Ríos.

 

Se trata de un camión con semirremolque que se incendió y perdió su carga de pallets.

 

 

El fuego se prolongó por varias horas, y trabajaron en el lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas y una dotación de Bomberos de Zarate.

En las tareas de enfriamiento, también colaboraron maquinarias de la nueva empresa que maneja las rutas, Autovía del Mercosur.

Temas

INCENDIO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso